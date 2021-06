L'isola di fuoco. Allerta caldo in Sicilia. 40 gradi in provincia di Trapani

27/06/2021 07:05:00

Domenica da bollino rosso per il caldo in Sicilia come in provincia di Trapani. La protezione civile regionale ha confermato l'allerta incendi arancione per tutta l'isola, con l'allerta rossa per le ondate di calore per le province di Messina, Catania e Palermo. In provincia di Trapani oggi sono previsti 36 gradi di temperatura massima. Ma domani, lunedì, comincia una settimana dalle temperature roventi. Lunedì in provincia di Trapani si prevedono 39 gradi.

Domenica, 27 giugno: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4344m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Lunedì, 28 giugno: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 39°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4569m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.