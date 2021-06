Sicilia, in arrivo fondi ai Comuni per i centri estivi

27/06/2021 12:23:00

Grazie al lavoro della Ministra della Famiglia e Pari Opportunità, Elena Bonetti, i Comuni italiani, e dunque della Sicilia, usufruiranno di un importante intervento finanziario finalizzato all’ampliamento dell’offerta dei centri estivi.

Previsti in la Sicilia per 371 Comuni 12.406.500,00 milioni di euro, una somma che consentirà a molti di godere di centri estivi finalizzati alla socialità dei minori che trascorreranno i mesi estivi in compagnia di altri coetanei.

“Un servizio essenziale per ogni territorio- dice Davide Faraone, presidente dei senatori di IV- volto non solo a contrastare la povertà educativa ma a donare ai nostri bambini e alle nostre giovani quella socialità che gli è stata strappata a causa della pandemia. Il centro estivo rappresenta non solo lo svago ma anche un momento di crescita e formazione che consente a chi vi partecipa di implementare competenze di tipo motorio oltre che sociali e relazionali.

Sono molto soddisfatto-conclude Faraone- del lavoro che hanno fatto molti Comuni siciliani”.



Le città che godranno del beneficio sono così ripartite per provincia:

-40 in provincia di Agrigento

-20 a Caltanissetta

-57 a Catania

-20 ad Enna

-103 Messina

-79 palermo

-9 Ragusa

-19 Siracusa

-24 Trapani