Favignana: non può uscire da San Vito Lo Capo, noleggia un gommone e arriva alle Egadi

28/06/2021 10:09:00

Non può uscire dal Comune di San Vito Lo Capo e allora decide di noleggiare un gommone e recarsi via mare a Favignana, ma viene bloccato dai carabinieri.

I militari dell'isola hanno sorpreso un venticinquenne ericino residente a San Vito Lo Capo dove era sottoposto agli obblighi della misura.

L’uomo, non potendo spostarsi dal comune di San Vito Lo Capo, per eludere i controlli lungo il tragitto da parte di pattuglie su strada ha deciso di trascorrere una giornata fuori porta, noleggiando l'imbarcazione e dirigendosi verso le Egadi.

Arrivato sull'Isola ha dovuto fare i conti con i Carabinieri impegnati in servizi di perlustrazione sia a terra che in mare.

Il natante è stato intercettato all’ingresso del porto e sottoposto a controllo subito dopo l’ormeggio. Gli accertamenti hanno confermato la presenza sul luogo nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di San Vito Lo Capo e per tanto segnalavano alla locale Procura il fatto richiedendo l’emissione di una misura cautelare più adeguata.

Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri delle Egadi, soprattutto in questo periodo, su persone e turisti in ingresso sulle isole con qualsiasi mezzo, col prezioso supporto del battello pneumatico che oltre i controlli in mare garantisce tempestività negli interventi e la possibilità di raggiungere le 3 isole in pochi minuti.