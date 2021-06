Marsala, passi avanti per l'eliminazione di tre passaggi a livello in città 

28/06/2021 10:49:00

Passi avanti per l'eliminazione di tre passaggi a livello a Marsala. Si tratta di progetti che sono stati avviati tre anni fa, nel 2018, e che vedono ora un primo atto concreto.

Rete Ferroviaria Italia (Rfi), la società che cura le infrastrutture relative al trasporto su rotaia, ha trasmesso infatti i tre progetti definitivi per eliminare i passaggi a livello di Contrada Terrenove, Via Grotta del Toro e Via Lipari. Il costo è di ben 27 milioni di euro, quasi tutti a valere su fondi PO FESR Sicilia 2014/2020. I lavori dureranno dai due ai tre anni.

Questi tre passaggi a livelli sono quelli che erano già in fase di "progettualità avanzata" nella precedente amministrazione comunale del Sindaco Alberto Di Girolamo.

A Marsala ci sono ben 27 passaggi a livello. E nel 2018 il Comune di Marsala avviò una pianificazione per una serie di interventi (qui la nota del Comune) che erano a loro volta previsti nell'accordo di "Area Vasta" del 2016.