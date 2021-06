Paura al Palazzo di giustizia di Trapani. Un uomo minaccia di darsi fuoco

30/06/2021 14:50:00

La sua denuncia – a suo dire – non sarebbe stata presa in considerazione dai magistrati e così un uomo di 77 anni ha tentato di darsi fuoco, per protesta, al Palazzo di giustizia di Trapani.

Si era già cosparso di liquido infiammabile, ma l'intervento dei carabinieri ha scongiurato che potesse mettere in atto il suo progetto. E' accaduto ieri. L'uomo ha raggiunto il sesto piano dell'edificio, portandosi dietro una bottiglia piena di liquido infiammabile.

Nei mesi scorsi aveva presentato una denuncia e negli uffici giudiziari si era recato per avere spiegazioni sull'iter della sua segnalazione. Poi si è cosparso, minacciando di trasformarsi in una torcia umana. Provvidenziale l'intervento dei militari dell'Arma.