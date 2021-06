30/06/2021 11:00:00

Estate di grandi concerti anche sull'isola di Pantelleria. La Giunta Comunale, infatti, ha reso noto il programma degli eventi con i concerti di Antonello Venditti, Eugenio Bennato e Peppe Servillo, Noemi e Fabio Concato.

In totale i concerti, sono tredici, insieme ad altri eventi, per una spesa di 219.846 euro, soldi che il Comune impiega dalla tassa di sbarco sull'isola.

Noemi sarà in concerto a Ferragosto in piazza Cavour, Concato l'11 Settembre,sempre nella piazza principale, Eugenio Bennato con Peppe Servillo e Mario Incudine per il "Grande Sud", sarà a Scauri il 7 Ottobre.

L'8 Ottobre sarà la volta di Antonello Venditti.