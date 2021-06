Una casalinga di Castelvetrano viaggerà gratis in aereo per i prossimi tre anni. Ecco chi è

30/06/2021 15:02:00

Una casalinga di Castelvetrano viaggerà gratis in aereo per i prossimi tre anni. La signora, infatti, è stata la passeggera numero 35milioni trasportata da Volotea. Il traguardo è stato raggiunto a Palermo, e per l'occasione erano presenti i vertici della compagnia, e quelli della Gesap, la società che gestisce l'aeroporto di Punta Raisi.

La fortunata è Francesca di Benedetto, casalinga di Castelvetrano, che avrà la fortuna di viaggiare gratuitamente, a bordo degli aeromobili Volotea, per i prossimi 35 mesi.

Ma non è tutto. Il vettore ha deciso di fare le cose in grande, organizzando anche un’attività online che premierà 35 utenti con 1 mese di voli gratuiti.

Risale al 2012 la perfetta sintonia che si è creata tra Volotea e l’aeroporto di Palermo, una delle 17 basi operative della low-cost a livello europeo. Punta Raisi ricopre un ruolo chiave per i piani di sviluppo della compagnia in Italia che, per il 2021, scende in pista presso lo scalo con un’offerta di 17 rotte, 4 esclusive, pari a 3.200 voli e 522.000 biglietti in vendita. A bordo degli aeromobili Volotea, sarà possibile decollare dal Falcone Borsellino alla volta di Italia, Francia e Grecia. Sono già in vendita ulteriori rotte aggiuntive per volare nel 2022, che faranno salire a 28 il numero di destinazioni collegate allo scalo palermitano.