Safina: "Cerchiamo di rendere Trapani più vivibile. Regionali? Penso alla città"

01/07/2021 06:00:00

Assessore Dario Safina, Trapani cambia volto e lo state ripetendo troppo spesso. C’è odore di campagna elettorale?

No, ma se anche fosse non ci troverei nulla di male. Semplicemente comunichiamo con i cittadini, oggi i social davvero rappresentano per tutti, anche per il politico, uno strumento importantissimo di diffusione di notizie e, purtroppo, anche di fake news.

Prima non comunicavate?

Lo abbiamo sempre fatto ma in maniera meno presente. È stato un errore, stiamo riscontrando da parte dei cittadini un buon apprezzamento per la modalità con cui li raggiungiamo, oltre alla stampa che è fondamentale, siamo sempre grati a tutte le testate per l’immane impegno profuso per il territorio.

Safina ma Trapani cambia volto oppure no?

Trapani sta uscendo da un periodo buio, molte cose non sono state fatte e si sarebbero potute fare, abbiamo ereditato un Comune disastrato ma non lo dico per deresponsabilizzare la nostra di amministrazione ma perché il cittadino deve essere messo nelle condizioni di sapere cosa accade. E’ non è nemmeno possibile pretendere che chi arriva faccia tutto e subito, non abbiamo bacchette magiche. Siamo donne e uomini fortemente impegnati, tutti in giunta siamo al lavoro senza risparmiarci, non ci servono medaglie ma se già vediamo Trapani con una vivibilità decente abbiamo modo di rallegrarci.

Piazza Mercato del pesce avrà una nuova luce?

Si, è un impegno che ho preso anni fa insieme ad altre cose che devono essere fatte. Lo so che c’è la facciata da rifare e che quella piazza va riqualificata nel complesso ma intanto iniziamo dall’illuminazione che rende non sono fruibile quel luogo ma anche sicuro con poco più di 7 mila euro. Questo intervento, unitamente a quello sull'impianto delle Mura di Tramontana, renderà rinnovata la cornice nord del litorale cittadino.

Dalla Casina delle palme alla Colombaia, progetti importanti che prevedono degli investimenti sostanziali….

Guardi, le cose si mettono in piedi con progettualità e ovviamente programmazione, questo grazie alla sinergia di tutti i componenti della giunta. Villa Margherita è un polmone verde dentro la città, i cittadini devono poterne fruire per i propri figli, assistere a degli spettacoli, veicolare la cultura è un altro impegno che questa amministrazione sta rispettando. E poi non si dimentichino i 20 milioni di euro di interventi afferenti la rigenerazione urbana nel campo dell’edilizia scolastica, mobilità sostenibile, recupero immobili comunali, cultura, impianti sportivi.



E’ in campo per le regionali del 2022?

Sono in campo per Trapani, come il sindaco e tutta la giunta, consiglio comunale compreso.