01/07/2021 06:00:00

Dopo il nostro articolo sulla nomina del dottor Vito Signorello come esperto del sindaco di Castelvetrano in tema di Sanità, ci scrive il direttivo di Orgoglio Castelvetranese Belicino, tenendo a precisare che il ruolo dello stimato ginecologo in pensione “è stato assunto a titolo personale e non per conto del comitato cittadino”.

“Comunichiamo – si legge ancora nella breve nota diffusa dal direttivo del comitato – che il dott. Signorello si è dimesso da socio semplice di Orgoglio Castelvetranese al momento dell’assunzione dell’incarico”.

La nota si conclude con gli auguri di buon lavoro al cofondatore del comitato ed un’ulteriore precisazione: “le azioni del comitato esulano dal coinvolgimento personale dell’oggi esperto del Sindaco, come hanno voluto intendere alcuni organi di stampa”.

EM