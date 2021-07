Covid-19 in Sicilia: c'è il bando per gli aiuti a professionisti e micro-imprese 

02/07/2021 09:00:00

C'è voluto tanto tempo ma finalmente dopo un anno e due mesi dall'annuncio c'è il bando per gli aiuti a professionisti e titolari di micro-imprese per gli aiuti a fondo perduto e prestiti agevolati che fanno parte del bilancio 2020 per contrastare la Crisi dovuta al Covid-19.

Il bando firmato dall'assessore regionale Gaetano Armao è stato assegnato all'Irfis che curerà tutta la procedura. Il 22luglio è la data fissata per l'inizio della presentazione delle domande, mentre il termine sarà il 9 settembre.

La domanda verrà fatta online tramite la piattaforma di UnionCamere, collegandosi comunque al sito irfis.it.

Chi può partecipare

Le piccole e medie imprese siciliane con fatturato non superiore a 250 mila euro nel 2019 e che abbiano fatto registrare nel 2020 una perdita di almeno il 40%. Le imprese ammesse al contributo sono solo quelle che hanno iniziato l’attività prima del 31 dicembre 2018.

I due tipi di aiuti economici

Sono due i tipi di aiuti. Il primo è di 25 mila euro a tasso zero da restituire in 48 mesi che decorrono al termine di un periodo di pre-ammortamento di due anni. Il secondo tipo è un contributo a fondo perduto dell’importo massimo di 5 mila euro che serve a rimborsare i costi sostenuti per sanificazione e messa in sicurezza degli ambienti di lavoro. Il contributo a fondo perduto non può essere chiesto se non si fa domanda anche per un prestito dell’importo minimo di 10 mila euro.