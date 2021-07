Piera Aiello adesso è con Italia dei Valori (si, esiste ancora...)

02/07/2021 15:00:00

Vi ricordate di Piera Aiello? E' la deputata eletta con il Movimento Cinque Stelle alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 2018. Per lei ci fu un plebiscito, nel collegio che comprendeva mezza provincia di Trapani, Marsala compresa. Poi Aiello è scomparsa dai radar. Tp24 ha scoperto che neanche avrebbe potuto candidarsi, per la vicenda è stata indagata e poi prosciolta: secondo la Procura di Sciacca il falso c'è stato, ma lei non lo sapeva.

Adesso anche lei è via dai Cinque Stelle e ha scelto come nuova casa Italia dei Valori. Si, avete capito bene, Italia dei Valori, il partito di Di Pietro che a quanto pare esiste ancora. Per la cronca, IdV è all'opposizione del governo Draghi.

Prima di Italia dei Valori, invece, Aiello aveva dichiarato di aderire al Centro democratico di Tabacci.

Dichiara Aiello: “Sono veramente orgogliosa di far parte di Italia dei Valori”. E poi pratica lo sport del momento, attaccare i Cinque Stelle: “Esco da una realtà politica che ci ha letteralmente bastonati, avevo paura di espormi ma anche tanta voglia di continuare i lavori intrapresi”.