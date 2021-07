Petrosino, in vendita i biglietti per Annalisa e The Kolors. Tappe in Sicilia per Alessio Bondì

02/07/2021 09:00:00

Con la zona bianca tornano anche le attività culturali e la musica. A Petrosino ci sarà il doppio concerto di Annalisa e i The Kolors. È per questi due concerti è partita online la prevendita dei biglietti per i concerti di Annalisa (11 agosto) e The Kolors (9 agosto) che si svolgeranno all'interno dello Stadio comunale di Petrosino. I tagliandi, mille per ogni concerto, sono acquistabili sul sito internet www.ticketone.com. Quella di Petrosino sarà l'unica tappa in Sicilia per la cantante e la band musicale.

***

Saranno due invece le tappe siciliane, Messina e Palermo per il “Maharìa Tour 2021” del siciliano Alessio Bondì che partirà, invece, il 21 luglio da Bologna (Villa Spada), poi tappa a Milano, Torino, Roma, Napoli, Ancona, Messina e Palermo (organizzato da Django Concerti). Queste le prime date in cui il cantautore palermitano presenterà per la prima volta al pubblico “Maharìa”, terzo album uscito il 21 giugno per 800A Records (disponibile in ascolto su sito di Alessio Bondì e su Spotify).

Alessio Bondì è un cantautore siciliano classe '88. Premio De Andrè nel 2013 e Targa Siae al Premio Parodi del 2014, la sua scrittura è meticcia: nasce da radici folk e si mescola con i ritmi contemporanei e il suono esotico della lingua natìa, il dialetto palermitano. Seppur il legame con i suoni della Sicilia più profonda sia evidente, le influenze che rendono la cifra di Bondì unica sono quelle del folk anglo-americano, del funky, della musica brasiliana e africana.

Il suo disco d’esordio, intitolato “Sfardo”, vede la luce nell’aprile del 2015: un lavoro ispirato, fatto di dieci canzoni di una grazia cruda e meravigliosa, che raccoglie pareri entusiastici da pubblico e critica, con recensioni positive da Il Fatto Quotidiano a il Venerdì di Repubblica, Internazionale, Rockit, e tutta la stampa specializzata. “Sfardo” viene selezionato per il Premio Tenco 2015 e successivamente raggiunge la finalissima per i 5 migliori album in dialetto. Nel 2017 è stato distribuito in 10 Paesi tra Europa e Sud America.

Ecco le prime date (in aggiornamento).

21 luglio - BOLOGNA - Villa Spada

22 luglio - MILANO - Ride

23 luglio - TORINO - Off Topic

24 luglio - ROMA - Largo Venue

25 luglio - Bacoli (NAPOLI) - Parco Cerillo

29 luglio - Cupramontana (ANCONA) - Il Fienile di Musica Distesa

9 agosto - MESSINA - Retronouveau

6 settembre - PALERMO - Chiostro della GAM per Palermo Classica con la Tatum Art Orchestra

Alessio Bondì con “Maharìa” ha dato vita ad un’opera intensa e ispirata, porterà sul palco la magia da cui questo album ha preso ispirazione e accompagnerà il pubblico attraverso un viaggio interiore pieno di esplosioni di allegria, nostalgie solitarie, innamoramenti, eccessi di rabbia e incomprensioni, disillusioni e soluzioni.