Oggi a Marsala ci sono quelli di Will 

04/07/2021 00:15:00

Will, community online che conta oltre 1 milione di followers su Instagram e Facebook e fenomeno social ed editoriale nato nel 2020, arriva a Marsala per parlare di sostenibilità, tradizione e innovazione per lo sviluppo del territorio con i ragazzi e le ragazze della città.

L'appuntamento è oggi, domenica 4 luglio alle 19 a Cantine Pellegrino, in via del Fante 39 a Marsala. Con i ragazzi e le ragazze della community si parlerà anche di quale futuro immaginano i giovani per l'Europa, di cosa serve per partire veramente e di quali sono i temi più interessanti del dibattito pubblico.

A conclusione della chiacchierata sarà possibile fare una visita guidata della Cantina.

L’evento fa parte di Will Meets, un tour di ascolto in Italia, da Sud a Nord, per incontrare i giovani della community, uscire dalla bolla dei social e definire un piano editoriale più inclusivo. Il progetto si svolge in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia, impegnato a sua volta a stimolare la partecipazione all'iniziativa della Conferenza sul futuro dell'Europa, piattaforma lanciata dall'Unione Europea per consultare i cittadini e consentire loro di condividere le proposte per il futuro dell'UE.

"Il Sud Italia viene troppo spesso raccontato sotto un’altra lente, quella delle contraddizioni e delle problematiche, e invece i giovani della community hanno sottolineato con forza gli aspetti innovativi, imprenditoriali e inclusivi del territorio – ha dichiarato Alessandro Tommasi, fondatore e Ceo di Will –. È sempre emozionante vedere i giovani impegnarsi nel confronto per immaginare il loro futuro. Come Will vogliamo essere promotori di un nuovo modo di raccontare in maniera semplice e immediata ciò che succede nel mondo".