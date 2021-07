A Petrosino questa estate anche i concerti di Noemi e Francesco Renga 

04/07/2021 04:30:00

Si arricchisce di altre tre concerti il cartellone di “Petrosino Estate 2021”. Oltre alle già annunciate esibizioni di Annalisa (11 agosto Stadio Comunale) e The Kolors (9 agosto Stadio Comunale), saranno di scena a Petrosino anche Noemi (16 agosto Stadio Comunale), Francesco Renga (22 agosto Stadio Comunale) e il giovane debuttante Luca Firth (6 agosto Lungomare Biscione).

In conferenza stampa, l’Assessore Federica Cappello ha ringraziato tutti i privati, gli enti e le associazioni che, come ogni anno, si sono messi a disposizione della comunità per contribuire alla riuscita delle manifestazioni estive.

Concerti, spettacoli musicali e teatrali, cultura, sociale e tanto sano divertimento. Sono questi gli ingredienti di “Petrosino Estate 2021”. Gli eventi si svolgeranno dal 10 luglio (serata inaugurale) al 30 agosto. I concerti di Annalisa, The Kolors, Noemi e Renga saranno a pagamento. La vendita online è già in corso sulla piattaforma Ticketone per le esibizioni di Annalisa e The Kolors, mentre partirà a breve quella per i concerti di Noemi e Renga.