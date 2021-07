Misterioso incidente ad Alcamo, bimbo ferito "scompare" per due ore. La procura apre un'indagine

05/07/2021 15:00:00

Un misterioso incidente stradale ad Alcamo. Un bambino di cinque anni rimane gravemente ferito nell'impatto di un'auto contro un muro, ma "scompare" per due ore e non viene trasportato subito in ospedale. I fatti sono accaduti lo scorso 21 giugno.

Solo in un secondo momento - il bambino che era a bordo dell'auto con altre quattro persone, un maggiorenne alla guida e altri tre minorenni - viene recuperato da un'ambulanza che lo trasporta al pronto soccorso, dove i medici lo operano per una doppia frattura, al femore e al polso.

Ma che cosa è accaduto realmente? Dove e con chi è stato il bambino in quel lasso di tempo? Perché non è stato trovato sul luogo dell'incidente all'arrivo dei soccorritori? Tutte domande alle quali deve dare risposta la procura di Trapani, che ha aperto un fascicolo d'indagine, anche se al momento non risulta nessun indagato.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale di Alcamo. Subito dopo l'incidente, avvenuto senza il coinvolgimento di altri mezzi, in contrada Scampati, vicino Alcamo Marina, le ambulanze hanno trasportato in ospedale quattro dei cinque feriti a bordo dell'auto, il piccolino di cinque anni non è stato trovato sul luogo dell'incidente.

La madre del bambino ha raccontato ai vigili urbani che il figlio è stato prelevato e portato via da una donna che vive nei pressi del luogo dell'incidente e tenuto in casa per un paio d'ore. Il perché, le modalità e in quanto tempo sia accaduto tutto ciò, è quello che stanno cercando di capire gli inquirenti. L'unica cosa certa in questa vicenda, è che il bambino necessitava, immediatamente, delle cure dei sanitari e, invece, è arrivato in ospedale due ore dopo l'incidente.