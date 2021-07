Covid in provincia di Trapani. Marsala e Mazara 65. C'è un nuovo decesso

05/07/2021 12:56:00

Un nuovo decesso per Covid 19 in provincia di Trapani.

Da giorni nel quotidiano bollettino diramato dall'Asp non si registravano decessi. Sono tre in meno le persone ricoverate. Sul fronte contagi il totale degli attuali positivi è di 219, 9 in meno rispetto all'ultimo bollettino di venerdì. Sono però guarite 32 persone.

A Marsala sale il numero degli attuali positivi, adesso è con Mazara la città con più contagi.



Qui il dettaglio dei positivi nelle diverse città della provincia, tra parentesi la differenza con l'ultimo bollettino.

Alcamo 7 ; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 18 (-6); Castellammare del Golfo 5; Castelvetrano 21; Custonaci 3; Erice 9, Favignana 0; Gibellina 1; Marsala 65 (+6); Mazara del Vallo 65 (-2); Paceco 0; Pantelleria 0; Partanna 1; Petrosino 4; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 0; San Vito Lo Capo 1; Santa Ninfa 4; Trapani 10 (+1) ; Valderice 1; Vita 2.

Totale casi attuali positivi 219 (-8)

Deceduti in totale 342 (+1)

Guariti in totale 13.697 (+32)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1

Ricoverati nei reparti ordinari 8 (-3)

Tamponi molecolari 313

Test antigene 275