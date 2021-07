Covid, inizia la risalita. Casi in aumento in provincia di Trapani 

05/07/2021 06:00:00

Casi in aumento in provincia di Trapani

La discesa del coronavirus si è arrestata. La sensazione di esperti e osservatori è che siamo già in risalita, favorita dalla variante Delta.

A guardare i dati, l'inversione di marcia è chiara, dopo la discesa cominciata il 18 Marzo scorso. La curva risente della diffusione graduale – ma inevitabile, della variante Delta anche nel nostro Paese, e del considerevole aumento di trasmissività che essa ha dato a SARS-CoV2.

Spiega Paolo Spada: "Non si tratta di un fenomeno inatteso. L’anticipazione, anche stavolta, ci è stata data dal Regno Unito, e se qualcuno pensava a febbraio di poter circoscrivere con i confini, i blocchi dei voli e le quarantene dei turisti, la diffusione di un virus più trasmissivo del precedente, non credo che potesse più davvero sperarlo adesso. D’altronde la strada non sarà mai quella di provare a chiudersi nel proprio bozzolo, con un virus universalmente endemico, ma di conviverci senza paura, come proprio gli Inglesi stanno facendo in queste settimane, e a noi toccherà fare nelle prossime".

Quel che succederà, dal punto di vista dei numeri, è infatti presumibilmente che il conto dei nuovi positivi del giorno risalga discretamente, sospinto da un contagio prevalente tra i giovani, e che nel frattempo non si registrino effetti di alcun genere negli ospedali, almeno per la prima metà di luglio.

"Superato quel punto, avremo con tutta probabilità la prima vera occasione di verificare l’efficacia dei vaccini, che poco hanno inciso finora nella discesa, e che invece tanto, tantissimo peseranno nell’evitare non tanto i positivi, ma le vere conseguenze, i casi gravi, i ricoveri, i decessi" continua Spada.

La gran parte dei contagi decorre senza alcun disturbo, e nella restante parte, il più delle volte si tratta di sintomi lievi o lievissimi. Il rischio di sviluppare la malattia in forma grave o critica, da sempre piccolo e per lo più limitato agli anziani e ai fragili, è ora quasi annullato dalla vaccinazione (nel 92-96% dei casi, a seconda del tipo di vaccino).

In questo contesto, un'ulteriore anomalia è rappresentata dalla provincia di Trapani, che è una di quelle dove il Covid è cresciuto di più negli ultimi giorni. L'incidenza, cioè i nuovi casi su sette giorni ogni centomila abitanti, è passata da 13 a 22, uno dei valori più alti in Italia (dove la media di incidenza è 9).

A cosa è dovuto questo aumento anomalo, maggiore del 50%? Secondo gli esperti si tratta di focolai circoscritti (i valori assoluti sono comunque bassi e il virus è tracciabile), ma comunque Trapani è "osservata speciale".