Il gradimento dei Sindaci: Tranchida a Trapani al 56%. 

05/07/2021 09:25:00

E' uscita l'annuale classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei Sindaci italiani per le città capoluogo di provincia.

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, non è messo male. E' 36° nella classifica generale, con il 56% di trapanesi che oggi gli rivoterebbero la fiducia. Tranchida è stato eletto Sindaco nel 2018 con oltre il 70% dei consensi.

Tra i Sindaci siciliani è primo il Sindaco di Messina, Cateno De Luca.: "Siamo i primi in Sicilia mentre Catania e Palermo sono gli ultimi in Italia. Siamo quinti tra tutti i Sindaci del Meridione! Grazie ai messinesi per il loro gradimento per il lavoro che stiamo faticosamente portando avanti".

Agli ultimi posti, invece, il Sindaco di Palermo e quello di Catania.

Il Sole 24Ore pubblica quest’oggi, lunedì 5 luglio 2021, il Governance Poll con i risultati di gradimento dei sindaci capoluogo. La graduatoria mette a confronto i risultati del sondaggio commissionato dal giornale economico nel 2021 con i voti ottenuti il giorno dell’elezione. Il Sole24Ore ha chiesto a chi è stato interpellato: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”

In cima a questa classifica di gradimento si riconferma il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Sul sito del Sole 24 Ore disponibili le mappe interattive sull’indice di gradimento dei Presidenti di regione http://s24ore.it/presidenti e dei Sindaci http://s24ore.it/sindaci