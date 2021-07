Pantelleria, la Procura indaga sul cavo tranciato

06/07/2021 22:25:00

La procura di Marsala indaga sul cavo telefonico tranciato che collega Pantelleria a Trapani. La rottura del cavo ha lasciato l'isola praticamente senza collegamento a internet e con la rete fissa in tilt. Il guasto è avvenuto il 23 giugno scorso e l'isola era rimasta “isolata”, la Tim era riuscita a realizzare un ponte radio per i suoi clienti. Ma restavano isolati quelli di altri gestori.

Il cavo è stato sequestrato e adesso bisognerà capire come è stato tranciato, se il guasto dipende dalla mancata manutenzione.

Bisogna capire inoltre quanto sia stato determinante l'urto del peschereccio nelle scorse settimane. Ma sembra che in questi anni il cavo si sia usurato in maniera tale da non reggere nessun tipo di sollecitazione.

Su questo la procura di Marsala sta facendo tutti gli accertamenti.

Nel frattempo la Tim potrebbe lavorare a installare un secondo cavo per un collegamento con altre località della costa siciliana.