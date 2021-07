06/07/2021 08:50:00

Tragedia, questa mattina, sulla spiaggia di San Giuliano. Un bagnante è morto. Aveva 40 anni ed era un disabile. Come tutte le mattine, si era recato sull'arenile, di fronte il Polo universitario.

Ha fatto il bagno. Mentre era in acqua probabilmente è stato colto da malore non riuscendo più a raggiungere la riva. Quando è scattato l'allarme per lui ormai non c'era più niente fare.

Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Agli agenti della Squadra volante il compito di informare i familiari.