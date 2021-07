Il Covid scende un po’ in Sicilia. Il caso delle seconde dosi “dimenticate”

06/07/2021 06:00:00

E’ un’altalena giornaliera, fisiologica, quella del Covid in Sicilia che ieri ha fatto registrare una diminuzione dei nuovi contagi.



In tutta Italia si stanno analizzando i dati, che registrano un rallentamento della discesa dei contagi. Significa che, come prospettato dagli esperti, conseguirà un appiattimento della curva e poi una risalita. Si analizza quindi l’effetto della variante delta.



Per questo è importante accelerare con le vaccinazioni. La Sicilia è sempre tra le ultime posizioni per somministrazioni, soprattutto alle categorie fragili. In provincia di Palermo con il “vaccitour” si sta provando ad arrivare nei paesi dove non ci sono hub vaccinali.



Intanto c’è il caso delle seconde dosi non fatte.

285mila siciliani o si sono dimenticati o hanno deciso di non fare la seconda dose del vaccino. Sono questi i dati ufficiali che dicono quanti over 60 non hanno fatto ancora la dose di richiamo. In particolare sono due le fasce di età interessate, gli ultraottantenni sono 24.025 mentre nella fascia tra 70 e 79 sono 89.464.

Questo gruppo di siciliani è tra quelli che avrebbe dovuto fare Astrazeneca o Johnson e i dubbi sorti dalle diverse e contrastanti indicazioni hanno condizionato proprio la decisione di non fare la seconda dose.

Tra le categorie che non hanno fiducia nei vaccini virali c'è quella degli insegnanti e del personale scolastico. Sono 140mila e di questi il 49,9%, 69mila non hanno ancora ricevuto la seconda dose.

E in Sicilia c'è il più alto numero di non vaccinati dai 50 anni in su. In totale sono 586.073 i siciliani che non hanno fatto nessuna dose. Di questi 262mila e cioè il 35,7% nella fascia tra 50 e 59 anni, 167mila nella fascia 60-69 anni (27,4%), 98mila e cioè il 21,3% tra 70-79 anni, 47mila tra 80-89 anni corrisponde al 18% e gli over 90 non vaccinati siciliani sono 10mila e sono il 18%.



I dati siciliani

Sono 58 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.803 tamponi processati, con una incidenza che scende di nuovi attestandosi poco sopra lo 0,7%. La Regione oggi resta al terzo posto ma in compagnia dell'Emilia Romagna per numero di contagi giornalieri.



Nessuna nuova vittima per il secondo giorno su tre, e così il totale dei morti resta a 5.981 (due sole vittime sono state registrate ieri negli ultimi tre giorni). Il numero degli attuali positivi è di 3.578 e risale di 15 casi perché i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono solo 43.

Negli ospedali i ricoverati sono 157, 1 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive, invece, tornano a salire e adesso sono 17 (ieri erano 15).

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con 22 casi, seguita da Catania con 13 casi, poi Ragusa 11, Trapani 4, Messina e Palermo 3 casi, Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento ed Enna.

La situazione in provincia di Trapani

Un nuovo decesso per Covid 19 in provincia di Trapani.

Da giorni nel quotidiano bollettino diramato dall'Asp non si registrano decessi. Sono tre in meno le persone ricoverate. Sul fronte contagi il totale degli attuali positivi è di 219, 9 in meno rispetto all'ultimo bollettino di venerdì. Sono però guarite 32 persone.

A Marsala sale il numero degli attuali positivi, adesso è con Mazara la città con più contagi.



Qui il dettaglio dei positivi nelle diverse città della provincia, tra parentesi la differenza con l'ultimo bollettino.

Alcamo 7 ; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 18 (-6); Castellammare del Golfo 5; Castelvetrano 21; Custonaci 3; Erice 9, Favignana 0; Gibellina 1; Marsala 65 (+6); Mazara del Vallo 65 (-2); Paceco 0; Pantelleria 0; Partanna 1; Petrosino 4; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 0; San Vito Lo Capo 1; Santa Ninfa 4; Trapani 10 (+1) ; Valderice 1; Vita 2.

Totale casi attuali positivi 219 (-8)

Deceduti in totale 342 (+1)

Guariti in totale 13.697 (+32)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1

Ricoverati nei reparti ordinari 8 (-3)

Tamponi molecolari 313

Test antigene 275

Il virus in Italia

Sono 480 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 808.

Sono invece 31 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 12. Dei 31 decessi registrati per Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 10 in Campania - su 16 - si riferiscono al periodo dicembre-giugno scorsi, secondo una nota alla tabella del ministero della Salute. In Toscana 4 su 8 si riferiscono anch'essi a periodi pregressi non meglio specificati. In totale su 31 decessi in tutta Italia, quindi, 17 sono riferibili alle ultime 24 ore e 14 a giorni precedenti.

Sono 74.649 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 141.640. Il tasso di positività è allo 0,6%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,57% di ieri.

Sono 191 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia, con un calo di 6 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 2 , mentre ieri erano stati 7. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.337 in calo di 27 unità rispetto a ieri.