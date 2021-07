Erice, volontari puliscono spiagge e fondali di Pizzolungo

07/07/2021 19:00:00

Domenica scorsa l’associazione Free Divers Italy, nell’ambito dell’evento Erice Trapani Dive Festival 2021 che ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Erice, ha dedicato una giornata alla pulizia delle spiagge e dei fondali ericini di Pizzolungo – Piana D’Anchise. Sono stati recuperati pneumatici, corde, tubi, oggetti in ferro e tanti altri rifiuti poi smaltiti correttamente al Centro Comunale di Raccolta di Contrada Rigaletta.

«Ringrazio di cuore l’associazione per questa giornata che dimostra amore per l’ambiente e per il mare – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Se da un lato è corretto sottolineare l’azione positiva ed importante di questi volontari, dall’altra non posso non evidenziare l’inciviltà di taluni che, gettando in mare i rifiuti, dimostrano totale assenza di senso civico, ed i cui comportamenti rappresentano una vera e propria piaga sociale: il nostro mare non è una discarica, se ne facciano una ragione».

«Questi rifiuti, oltre a costituire una seria minaccia per l’ecosistema marino e per l’ambiente in generale, ritengo rappresentino anche un serio rischio per i bagnanti ed i sub – commenta l’assessore ad ecologia, igiene e sanità, Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Siamo impegnati in prima linea nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, un tema su cui crediamo moltissimo, pertanto ringraziamo l’associazione ed i volontari che si sono adoperati con grande impegno e forte senso civico».