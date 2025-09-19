Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza specializzata

19/09/2025 09:30:00

Ogni giorno migliaia di imprenditori lanciano nuovi prodotti, aprono attività commerciali, creano brand destinati a conquistare il mercato. Ma quanti di loro si fermano a riflettere su una domanda cruciale: chi possiede davvero il nome che stanno utilizzando? Dietro ogni grande azienda c'è un marchio forte, protetto legalmente e tutelato da possibili imitazioni. Quello che molti non sanno è che, senza registrazione, anche l'idea più brillante e il brand più accattivante possono essere sottratti da un giorno all'altro.



La buona notizia è che il 2025 offre ancora un'opportunità unica per chi ha procrastinato questa decisione. L'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, mantiene attivo fino a dicembre il Fondo per le PMI, un programma che rimborsa fino al 75% delle spese di registrazione per marchi e design europei.



Dopo anni di costi interamente a carico delle imprese, questa misura ha reso la protezione del marchio accessibile anche a startup e piccole realtà che prima consideravano la registrazione un lusso troppo costoso.



Quello che spesso spaventa di più è l'aspetto tecnico: come classificare correttamente il proprio marchio, quale tipologia scegliere, come evitare conflitti con marchi esistenti, come gestire eventuali opposizioni. Sono tutti aspetti che richiedono competenze specifiche, ma che non devono scoraggiare chi ha un'idea da proteggere. Il vero rischio non è commettere un errore tecnico nella procedura, ma lasciare il proprio brand esposto alle appropriazioni altrui.



Molte aziende si sono affidate a Bussolaweb, che ha saputo trasformare quello che sembra un labirinto burocratico in un percorso lineare e sicuro. Non si tratta solo di compilare correttamente le pratiche, ma di sviluppare una strategia di protezione che accompagni la crescita dell'impresa, anticipi i problemi e massimizzi il valore del brand nel tempo.



