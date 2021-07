Marsala, con un camion abbandona i rifiuti in contrada Volpara. Due persone denunciate

07/07/2021 19:42:00

Ancora una operazione contro l'abbandono dei rifiuti a Marsala, ancora una discarica a cielo aperto scoperta nella periferia della città.

I vigili urbani hanno sorpreso un uomo che, alla guida di un camion, un autocarro con portata di 10 tonnellate, ha scaricato in contrada Volpara Bortolotta, in alcune cave in disuso e nello specifico in un'area di 150 metri quadrati, rifiuti di plastica, coperture per serre, tubi d'irrigazione, sacchi neri, e tanto altro. L'area in questione è aperta al pubblico ed è raggiungibile dall'industria di gelati che si trova in zona.

Sia l'autista che il titolare della ditta proprietaria del mezzo sono stati denunciati. La segnalazione al comando dei vigili urbani è arrivata da un'associazione ambientalista del territorio.

Una collaborazione che anticipa quella che a breve sarà ufficializzata con l'introduzione dell'ispettore ambientale volontario. Lunedì prossimo, infatti, ci sarà l'apertura delle sei buste pervenute da parte delle associazioni di volontariato, che hanno risposto al bando per la selezione. Una volta esaminate le buste dalla commissione di valutazione ed effettuata la scelta, verrà attivato il corso formativo per gli ispettori volontari che collaboreranno con i vigili urbani, proprio nelle attività contro l'abbondono dei rifiuti.