Alle Egadi il tributo a Morricone con il pubblico in barca

07/07/2021 20:05:00

Le note del maestro Ennio Morricone suonate ai piedi del Castello di Punta Troia a Marettimo, con il pubblico sulle barche ferme in rada e in acqua mentre facevano il bagno. Concerto suggestivo ieri al tramonto, a scalo Maestro, per la seconda tappa della manifestazione "C'era una volta alle…Egadi", il concerto-tributo al maestro scomparso un anno fa.

I musicisti Gino De Vita alla chitarra ed Enzo Toscano al violoncello hanno interpretato una selezione di brani del maestro Morricone, arrangiati per duo, suonando sugli scogli.



Scalo Maestro è una delle cale dell'isola sacra che si può raggiungere solamente in barca o a piedi lungo un unico sentiero che inizia dal piccolo centro abitato di Marettimo. Il progetto "C'era una volta alle…Egadi" è promosso dalla Pro Loco Isole Egadi e ideato da Filippo Peralta, che ha pensato di abbinare le note emozionali di Morricone con le tre isole dell'arcipelago delle Egadi. Il tour si completa sabato 10 luglio a Levanzo.