Umberto Tozzi in concerto a Partanna

07/07/2021 21:15:00

Ottanta milioni di dischi venduti nel mondo in 45 anni di carriera: questo il biglietto da visita di Umberto TOZZI, uno degli Artisti italiani più apprezzati a livello internazionale.

Dopo alcune esperienza come autore e la pubblicazione nel 1976 del suo primo album da solista, nel 1977 pubblica “E’ nell’aria…ti amo”, scritto quasi interamente con Giancarlo Bigazzi e contenente “Ti amo”, uno dei più famosi e conosciuti brani dell’Artista , che rimane sette mesi al vertice delle classifiche di vendita e straccia ogni record, vincendo anche l’edizione di quell’anno del Festivalbar.

L’anno seguente il successo si ripete con “Tu”, mentre è del 1979 il suo più grande successo. Parlamo di “Gloria”, registrato in USA con musicisti americani e arrangiato da Gag Mathieson. Il successo del brano è leggendario e diventa una hit mondiale. Il brano arriva al primo posto di vendita nelle classifiche americane, viene inserito nella colonna sonora del film “Flashdance! E rimane ancora oggi uno dei brani più vendutie conosciuti al modo, grazie anche all’interpretazione di Laura Branigan.

Il successo continua negli anni seguenti con numerosi riconoscimenti italiani ed internazionali, fra i quali il GOLDEN GLOBE, per aver venduto in soli 5 anni 27 miloni di copie!

Vincitore a Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, terzo all’Eurofestival con “Gente di mare” in duetto con Raf, ancora vincitore assoluto del Festivalbar.

La qualità e quantità della produzione musicale di TOZZI è enorme ed arriva ai giorni nostri con collaborazioni artistiche di alto spessore, come quelle con ANASTACIA ed EROS RAMAZZOTTI.

Pur essendo italianissimo e molto legato alla sua terra, non sono state moltissime le occasioni per ascoltarlo dal vivo in Italia, a causa dei numerosi impegni internazionali e della sua residenza a Londra.

Una grande occasione quindi questo tour acustico dal titolo “SONGS”, una serie di speciali concerti in acustico con cui Umberto TOZZI attraverserà i più prestigiosi Teatri all’aperto in Italia.

Parlando del suo concerto, che segnerà la ripartenza per molte località turistiche italiane, Tozzi ha dichiarato:

«Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo».

Tozzi sarà accompagnato sul palco da Gianni Vancini (sax, tastiere e cori), Daniele Leucci (Percussioni) ed Elisa Semprini (Violino e cori) in uno spettacolo acustico curato nei minimi dettagli.

“Songs” sarà anche un importante tassello nella carriera di Umberto Tozzi: per la prima volta porterà in giro uno show completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.

Il concerto del 17 agosto al Teatro “Lucio Dalla” di Partanna sarà l’unico di Umberto TOZZI nella Sicilia Occidentale e non mancherà di richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Solo 900 i posti disponibili che, per la prima volta al Teatro di Partanna, saranno tutti numerati su pianta e suddivisi in due settori: la Gradinata Centrale Numerata al costo di € 34,00 compresi diritti di prevendita, e la Gradinata Numerata al prezzo di € 30,00 compresi diritti di prevendita.

In ottemperanza alle norme anti COVID i biglietti saranno tutti nominali e venduti a posti numerati su pianta.

I biglietti sono disponibili dal 06 luglio sia nei punti di vendita fisici sia online, nei Circuiti:

· Ticketone: www.ticketone.it; vendita telefonica 892.101

· Ciaotickets: www.ciaotickets.com;

· Box Office Sicilia: www.ctbox.it; tel. 0957225340

Altra novità assoluta è che il biglietto del concerto diventerà una sorta di PASS per ottenere sconti nei negozi di Partanna aderenti all’iniziativa, per una visita gratuita al Castello Grifeo ed al suo Museo ed inoltre vi sarà una iniziativa tesa a sensibilizzare il pubblico circa l’esigenza di vaccinarsi, per chi non lo avesse ancora fatto. Tutte queste attività collaterali saranno curate dal Comune di Partanna, che coorganizza l’Evento con la Musica da Bere S.r.l.

Un segnale forte di ripartenza, nel rispetto delle norme COVID e nella massima sicurezza, aspettando che il virus sia solo un brutto ricordo.