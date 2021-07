Mazara, secondo appuntamento con la IV° edizione "Festival del Teatro di Paglia"

07/07/2021 15:00:00

Giovedì 08 Luglio, alle ore 19:30, presso il Parco di Miragliano - Giardino dell'Emiro, in via Alpi n. 52, a Mazara del Vallo, per il progetto nazionale "E se diventi farfalla" finanziato da Con i Bambini impresa sociale, di cui Solidarietà e Azione è la realtà responsabile su Mazara, si terrà il secondo appuntamento della "IV° edizione del Festival del Teatro di Paglia", una rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie la cui programmazione artistica è curata da Fiorenza Dado. La manifestazione è inserita nella rete dei Teatri di Paglia e nel programma degli eventi “Estate Mazarese 2021” del Comune di Mazara del Vallo.

Nell’anfiteatro all’aperto del Parco di Miragliano - Giardino dell'Emiro andrà in scena "SPIGA, SPAGO e le avventure di BANDIERA" di Laura Tornambene, Regia di Franco Giorgio con Giuseppe Ferlito e Laura Tornambene - Compagnia Centro Teatro Studi Ragusa.



Trama

Spiga e Spago sono due squattrinati artisti di strada che vanno in giro per il mondo a raccontare belle storie ai bambini. Oggi raccontano le avventure di Bandiera, una fogliolina di un vecchio albero di ciliegio, che ha un grande desiderio: viaggiare, scoprire e conoscere i misteri del mondo. Bandiera è una delle più delicate storie create da un grande scrittore e maestro di vita come Mario Lodi. Una storia dove la fantasia è intesa non come mezzo di evasione dalla realtà, ma come mezzo interpretativo dell’esistenza e di crescita.Una storia per i più piccoli, che ci racconta del meraviglioso viaggio della crescita. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Apertura al pubblico 45 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Il progetto “E se diventi farfalla” è finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

“E se diventi Farfalla”è un progetto nazionale che mette insieme 9 Regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana). Ente capofila è la cooperativa Zaffiria di Rimini. Solidarietà e Azione è uno dei partner siciliani della rete nazionale ed è la realtà attraverso la quale il progetto arriva a Mazara.