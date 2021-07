Castellammare, conclusa la 9° edizione del Premio Mediterraneo Packaging

08/07/2021 08:00:00

Nella splendida cornice di Castellammare del Golfo, si è svolta la cerimonia di premiazione della 9° edizione del Premio Mediterraneo Packaging. Durante la serata sono stati attribuiti i Golden Pack per ogni categoria di prodotti.

Ecco i Golden Pack: categoria birre artigianali, è stato premiato il Birrificio Krimisos per la birra Bruna Smocked Ale, con la motivazione “l’eleganza della bottiglia si coniuga con il territorio”; categoria liquori/distillati il Golden Pack è andato alle Distillerie Lussurgesi per la bottiglia Judu Mirto di Montiferru, con la motivazione “l’abbigliaggio della bottiglia rappresenta la migliore espressione della Sardegna”; categoria oli, la migliore etichetta è andata alla Soc. Agr. Gli Allori per la bottiglia Olio Tiziano extravergine di oliva, con la motivazione “una bottiglia moderna che comunica un prodotto di classe” e, infine, per la categoria vini, per la prima volta la giuria ha attribuito il Golden Pack ex aequo all’azienda Bottega e all’azienda Scirocco Srl.

Bottega ha ricevuto il Golden Pack per la bottiglia Pink Gold Prosecco Doc Rosè con la motivazione “per la linea moderna che affascina”; all’azienda Scirocco Srl il Golden Pack è andata a Lucie Bollicine integrali Biologiche con la motivazione “per l’eleganza della semplicità”.

Sono stati attribuiti anche tre premi speciali offerti dall’IISS “Mattarella-Dolci”, due per l’innovazione e due premi Fashion. I premi innovazione sono andati all’Olio del Cavaliere Enrico Bonanno dell’azienda agr. Antonio Bonanno e all’Olio Ki-Ro dell’azienda Ki-Ro Divine Creations Tessalonica. I premi Fashion sono stati attribuiti al Babbiu Rosè dell’azienda Gorghi Tondi e al Marconi42 dell’azienda Poli.

Sono stati premiati, inoltre, due professionisti del territorio, l’Oste Pino Maggiore della Cantina Siciliana di Trapani e il Fornaio Giuseppe Martinez sempre di Trapani; entrambi portano il nome della Sicilia nel mondo con la loro attività.

La nona edizione del Pmp ha avuto una numerosa partecipazione dei vincitori che da tutte le parti d’Italia hanno raggiunto Castellammare del Golfo per ritirare i premi. Quest’anno sono state premiate 35 aziende, 18 siciliane e 13 del Nord Italia, 1 sarda, 1 calabra e 2 estere.

In occasione della premiazione del Pmp si è svolto un press tour di tre giorni con la stampa di settore, nazionale e regionale, che hanno avuto modo di conoscere le bellezze del territorio e partecipare agli eventi collaterali al premio, come la degustazione guidata a cura dell’Anag, con la presenza del vice presidente nazionale Giancarlo Francione, delle grappe Montanaro, la degustazione di Birre Krimisos e la degustazione di Oli extravergini siciliani delle aziende Bonanno, Oleò e Ruperossa.

La 9° Edizione del Premio Mediterraneo Packaging ha confermato i numeri dello scorso anno, sebbene ancora non sia stata superata completamente l’emergenza sanitaria e ha visto una buona presenza di prodotti provenienti da Grecia e Spagna.

Il Premio Mediterraneo Packaging è organizzato da Egnews-Oliovinopeperoncino di Ferrara in partenership con l’IISS “Mattarella-Dolci” di Castellammare del Golfo. Sponsor della manifestazione, Auroflex, Astoria e Antica Maccherroneria.

La cerimonia di premiazione è stata seguita in diretta da Video Sicilia. Un grazie particolare al Comune di Castellammare del Golfo che ha patrocinato la manifestazione.

Appuntamento al prossimo anno per la decima edizione.

Elenco premiati

Aziende vinicole:

Gorghi Tondi

Terre di Bruca

Salvatore Tamburello

Scirocco Srl

Bruchicello

Feudo Ramaddini

Casa Grazia

Cantine Petrosino

Asta Vini

Ba&Co Srl

Tinaco

Antonutti vini

Astoria

Gli Allori

Tenuta Neri

Bonzano

Tenuta Buniccu

Podere Morini

Bottega

Aziende Olearie

Az. Agric. Antonio Bonanno

Az. Romano Vincenzo

Az. Amabile

Ruperossa

Oleò

Frantoi Berretta

Gli Allori

Ki-Ro Divine Creations Grecia

Cooperativa Monteoliva Spagna

Distillati e liquori

Distillerie Lussurgesi

Cs Liquori

Distillerie Poli 1898

Distilleria Beccaris

Domenis 1898

Birre Artigianali

Doric Farm

Krimiso