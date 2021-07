A Carini un bambino è morto mentre giocava a calcetto. Ecco come 

08/07/2021 21:41:00

Tragedia a Carini, vicino Palermo. Un bambino di 12 anni è morto mentre giocava a calcetto con gli amici. Cosa è successo? Gli è caduta in testa la porta.

Il bambino è in pratica morto sul colpo.

L’incidente è accaduto in un campo di calcetto in via Aldo Moro.

L’allarme è stato dato immediatamente dai compagni di gioco. Sul posto sono intervenuti dopo pochi minuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo. Ma le lesioni subite sono state fatali per il 12enne.

La notizia della morte del ragazzino si è subito diffusa in tutto il paese. I familiari straziati dal dolore sono arrivati poco dopo in via Aldo Moro.

I carabinieri hanno sequestrato l’area ed effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente.