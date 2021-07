Impennata del Covid in Sicilia. Più di 200 casi in un giorno, la curva risale

08/07/2021 17:50:00

Il virus ha ripreso la sua corsa in Sicilia, come si prevedeva. Impennata di casi nell'isola che oggi registra 219 positivi giornalieri, prima regione in Italia per nuovi positivi al Covid 19.

I tamponi processati sono stati 11.850, il tasso di positività sale all'1,8%. La curva dei contagi ha invertito la rotta e si conferma nuovamente in salita come da previsioni. Negli ultimi giorni, infatti, si è registrato prima un rallentamento della diminuzione dei nuovi casi e poi un aumento del tasso di positività.

Non si sono registrati nuovi decessi causati dal Covid mentre ci sono altri 119 guariti. Giovedì scorso i casi erano stati 137 e il tasso di positività era all'1,3%.

Stabile la situazione ospedaliera con 128 ricoverati in regime ordinario (-1) e 20 posti letto occupati in terapia intensiva (+1) con due nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 52, Palermo 44, Caltanissetta 38, Ragusa 29, Trapani 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna 8, Messina 5. I positivi accertati in Sicilia sono al momento 3.457, 100 in più rispetto a ieri.