Afa nelle carceri di Trapani, interviene il provveditore regionale

Dopo la dura presa di posizione della Uilpa, in merito ai condizionatori che non funzionano alle carceri di Trapani, è arriva la risposta del provveditore regionale. “Ha dato – spiegano Veneziano e Scaduto - immediate indicazioni al direttore del Pietro Cerulli di Trapani per risolvere senza indugio la mancanza di condizionatori o ventilatori nei posti di servizio di pertinenza della polizia penitenziaria”.

“L' 'immediato riscontro da parte del capo delle carceri siciliane – aggiungono - alla nostra denuncia , conferma la bontà della nostra azione di tutela a 360 gradi nei confronti del colleghi della Polizia Penitenziaria” .

Ed ancora: “Speriamo , - che chi gestisce le pratiche, cioè il ragioniere, il responsabile del materiale, non essendo della Polizia Penitenziaria,non vivono l'inferno della galera, non acquisti materiale a basso costo, ovvero inservibili, che contribuirà a confermare la nostra tesi della poca attenzione – concludono i due sindacalisti - da parte di chi tratta degli acquisti , considerando che il Direttore dell'Ufficio V del Prap ha comunicato di avere i fondi necessari sia per l'acquisto, che per la riparazione”.