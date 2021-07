Marsala, sono state pulite alcune spiagge libere

09/07/2021 12:30:00

Prosegue la pulizia delle spiagge libere di Marsala.

L'Impresa incaricata, coordinata dall'Assessorato all'Ambiente, effettua i quotidiani interventi in entrambi i litorali sabbiosi del territorio, con utilizzo di mezzi idonei e personale proprio. Lo stesso ha pure provveduto alla sistemazione delle passerelle per disabili, collocate nelle zone individuate dal competente settore comunale, sia a San Teodoro che lungo il versante sud. Contestualmente, prosegue la rimozione dei rifiuti differenziati, depositati dai bagnanti nelle mini isole ecologiche posizionate anch'esse sulle spiagge libere.

“Sul punto - afferma l'assessore Milazzo - rammarica il fatto che alcuni villeggianti e affittuari di case-vacanza abbandonino la propria spazzatura in prossimità dei punti di raccolta. Anche in questo caso sono state elevate alcune multe - a seguito di segnalazione dei cittadini - con controlli che saranno comunque intensificati”. E tenuto conto degli enormi sforzi per un servizio di pulizia che, sin dallo scorso Maggio, consente di fruire delle spiagge libere, l'Amministrazione si appella al senso civico dei bagnanti – e della cittadinanza in genere – affinchè si osservino le regole per una corretta balneazione, rispettosa dell'ambiente marino.



Centri estivi, le domande fino al 16 luglio

L'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Marsala, diretto da Giuseppe D'Alessandro, rende noto che scade il prossimo 16 Luglio il termine per presentare le istanze finalizzate a ad accedere al contributo governativo per gestire i Centri Estivi. Interessati sono Enti pubblici e privati, Scuole paritarie per l’infanzia e di ogni ordine e grado, Enti del Terzo Settore, Imprese sociali, Enti ecclesiastici e di culto, nonchè altri soggetti che perseguono finalità educative, ricreative, sportive, socioculturali a favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive.

La Giunta Grillo ha già fissato i criteri per la selezione dei gestori delle attività ludico-ricreative, con obbligo per gli stessi di attenersi alle linee guida anticovid nazionali e regionali per prevenire il rischio di contagio.

I progetti di potenziamento dei Centri estivi – che si svolgeranno nel corso di questo semestre – hanno l'obiettivo di salvaguardare le condizioni di benessere psicofisico dei minori, cui l'epidemia ha limitato le occasioni di socializzazione e svago (fitness e sport inclusi), con conseguente offerta alle famiglie di un'opportunità di aiuto durante le ore lavorative.

Avviso Pubblico online http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31022