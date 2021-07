10/07/2021 08:57:00

E' stato l'ultimo. L'ultimo ad uscire dal reparto di terapia intensiva del "Paolo Borsellino". E l'ultimo, purtroppo, a morire. E' Antonio, il giardiniere, l'ultima vittima del Covid a Marsala, tra l'altro l'unica registrata nelle ultime 24 ore in Sicilia.

In queste ore lo ricordano in tanti, gli amici e soprattutto i clienti che lo ricordano come un bravissimo giardiniere, affabile, generoso e gentile.

Questa ennesima vittima del Covid serve da monito a tutti per ricordare che la battaglia non è vinta e che non bisogna abbassare la guardia. Anzi, il contagio, grazie alla variante indiana, è in risalita. L'unico modo per attenuare gli effetti del Covid è vaccinarsi. Non ci sono altre soluzioni.