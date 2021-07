Gli appuntamenti dell'estate: le Orestiadi, i concerti, gli incontri 

10/07/2021 06:00:00

Vediamo i principali appuntamenti tra spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, eventi e altro in provincia di Trapani per questo fine settimana e non solo.

Innanzitutto oggi e domani alle ORESTIADI di Gibellina andrà in scena LABORATORIO GIUFÀ.

Oggi sarà il giorno del debutto di ASPETTANDO GIUFA’, drammaturgia e regia di Claudia Puglisi con Silvia Scuderi e Pierre Jacquemin (musiche eseguite dal vivo da Dario Sulis e scene di Aurelio Ciaperoni): eroe e anti-eroe tragicomico, Giufà assume caratteristiche specifiche in base alla cultura che lo rappresenta, mettendone in luce le contraddizioni, e divenendo un simbolo della disobbedienza contro le ingiustizie. È uno sciocco ma è furbo, è irriverente nei confronti del potere e, quando agisce seguendo alla lettera i dettami della società, ne rivela tutta l’assurdità. Egli, buffone e sacro, è di fatto il primo personaggio dell’Assurdo. Eccolo, dunque, sulla scena del più rappresentativo fra i testi del teatro dell’assurdo, aspettando Godot, in una sorta di cortocircuito che attraversa lo spazio e il tempo. Proprio sotto quell’albero, che dominava la scena nell’attesa dell’arrivo di Godot, e in compagnia di un personaggio misterioso, Giufà avrà la possibilità di rivivere per farci vedere le contraddizioni e le assurdità della nostra società.

Domenica 11 sarà la volta di GIUFA’: Il furbo, lo sciocco, il saggio: la performance narrativa sarà preceduta dalla conversazione su Giufà tra Francesca Corrao e Ascanio Celestini, a seguire STORIE DI GIUFA’ di e con Ascanio Celestini (musiche eseguite dal vivo da Gianluca Casadei). I racconti dello sciocco sono presenti in ogni parte del mondo e spesso vengono narrati come storielle e non come vere fiabe. Nel Mediterraneo questo personaggio ha persino nomi simili come Giucà e Djehà, al paese di mia nonna si chiamava Zi’ Checco». L’istinto e la saggezza popolare del picaro e la dabbenaggine dello scimunito del villaggio, la comicità involontaria del balordo e la brutalità del popolano rozzo: sono questi i tratti che fanno di Giufà uno dei personaggi più amati della tradizione della fiaba italiana. Di origine siciliana, i suoi caratteri universali si prestano alla trasposizione delle sue storie a ogni latitudine, e fra le più riuscite c’è quella recente e tutta romanesca di Ascanio Celestini.

Attenzione, la perfomance/incontro dell'11 luglio alle ore 21.00 "Storie di Giufà" è stata anticipata al tramonto, alle ore 19,15 per poter vedere insieme l'Italia in finale agli Europei di Calcio.

Concerto tributo per Ennio Morricone oggi, 10 Luglio, al tramonto a Levanzo con la terza tappa di "C'era una volta alle…Egadi", il concerto-tributo al maestro scomparso un anno fa.

CUSTONACI. Sette incontri culturali nell'arco di un mese. Si aprirà martedì 13 luglio, nella splendida cornice del giardino comunale, la rassegna culturale "Incontri D'Estate", ideata dal sindaco Giuseppe Morfino e dall'Assessorato alla cultura.

Anche quest'anno, dopo la pausa imposta dalla pandemia da Covid 19, il Comune di Custonaci punterà sulla cultura proponendo sette opere che spaziano dai racconti, alla storia fino alla prosa poetica.

Ad aprire il 13 luglio, alle 21, la rassegna sarà la "Pecora nera", il racconto del giornalista e scrittore Maurizio Macaluso.

ALCAMO. Oggi, 10 Luglio alle ore 17:45, al Collegio dei Gesuiti, una Tavola Rotonda dal titolo “Inside Outside I (nuovi) Luoghi dell’Arte. Il Museo Diffuso e lo Spazio Urbano”, promossa da INSA (Istituto Nazionale Sostenibile Architettura) con il partenariato del Comune di Alcamo, in gemellaggio con Fondazione Monte Verità di Ascona (CH) e con la partecipazione dell’Università degli Studi di Palermo.

Il programma prevede dopo i saluti - del Sindaco Domenico Surdi, dell’assessore alla cultura, Lorella Di Giovanni, del presidente del Comitato Scientifico INSA, Giuseppe De Giovanni e del presidente degli Ordine degli Architetti Trapani, Giuseppina Pizzo, - gli interventi di Salvatore Cusumano, presidente dell’Istituto Nazionale Sostenibile Architettura, Francesco Tuzzolino, professore di Composizione Architettonica e Urbana UNIPA, Nicoletta Mongini, direttore Cultura Fondazione Monte Verità di Ascona, Enzo Fiammetta, direttore Museo delle Trame Mediterranee, Fondazione Orestiadi, Maria Fratelli, direttore Case Museo e Progetti Speciali Comune di Milano, Salvatore Tedesco professore di Estetica, Dipartimento di Scienze Umanistiche UNIPA, Michele Tavola, conservatore Gallerie dell’Accademia di Venezia, Andrea Giuseppe Cerra storico e collaboratore de La Repubblica Palermo, Marco Cordero Artista visivo; a moderare sarà Chiara Gatti, critica d'arte e giornalista de La Repubblica.

I progetti discussi durante la tavola rotonda troveranno applicazione concreta in un progetto sul territorio nato da un gemellaggio fra musei e istituzioni.

BASKET. Da oggi è nelle librerie di Trapani il volume «Una città tra due canestri - 35 anni in 11 partite» scritto da Andrea Castellano e Fabio Tartamella. Pubblicato dalla casa editrice trapanese Margana, il libro ripercorre, a partire dal 1978, una buona parte della storia della pallacanestro trapanese, traendo spunto dal racconto di undici sfide storiche. Una narrazione arricchita da aneddoti, episodi inediti e una ricca appendice fotografica. Impreziosiscono l'opera la prefazione di Flavio Tranquillo, giornalista Sky, e la postfazione di Luca Banchi, ex coach del Basket Trapani e successivamente campione d'Italia con Siena e Milano. Il volume verrà presentato giovedì 15 luglio, con inizio alle ore 19, presso il Circolo Canottieri di Trapani, in viale Regina Elena. Dialogherà con gli autori Massimo Norrito, giornalista de "La Repubblica". L'ingresso sarà libero.

DANZA. All'arena delle rose a Castellammare del Golfo è in corso il “Festival internazionale della danza – Città di Castellammare del Golfo” che prevede 13 spettacoli con 8 compagnie, a cura dell’Asd Wiskyagogo. Ingresso 2 euro da devolvere in beneficenza. Oggi, 10 Luglio, ci sarà Nzemmula - Calandra e Calandra e la Compagnia Sicilia Bedda.

MAZARA. Sabato 10 luglio alle ore 18,30 nella Galleria d’Arte Contemporanea “Santo Vassallo” del Complesso Monumentale “Filippo Corridoni” di Mazara del Vallo sarà inaugurata la mostra “Morfologie. Per sguardi, tracce. Una scholé mazarese”: in esposizione le opere di Fabio Accardo-Palumbo, Paolo Asaro, Giacomo Cuttone e Giuseppe Tumbarello.

L'iniziativa artistico-culturale è dell’Istituto Euroarabo, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, che ha inserito l'evento nel programma "Esate in Zona Blu 2021".

La mostra, curata dal critico d'arte Aldo Gerbino, sarà fruibile fino all'8 agosto, tutti i giorni escluso il lunedì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

Sabato 10 luglio alle ore 21:00 nell'Atrio di Santa Caterina. organizzato dall'associazione Cavelart di Palermo, concerto musicale dei "Baidans", gruppo musicale nato dalla passione del medico Salvatore La Carrubba e dell'infermiere Vincenzo Verdosa. Nel concerto di Mazara del Vallo (ingresso gratuito) presenteranno il loro lavoro d'esordio “Ellissailand” che prende il nome dal porto di Ellis Island, da cui transitavano per essere smistati e contrassegnati (e talvolta esclusi e rimandati nei Paesi di provenienza), gli immigrati che giungevano negli Stati Uniti in cerca di fortuna. Le parole di “Ellissailand” però riguardano anche le migrazioni dei nostri giorni.