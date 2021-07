Mazara, guida un'auto rubata poco prima. Giovane bloccato e denunciato dai carabinieri

12/07/2021 14:21:00

Un 26enne di Mazara guida un'auto rubata mentre i proprietari erano a cena in un ristorante del centro, ma viene notato dai carabinieri che lo hanno bloccato dopo un suo tentativo di fuga a piedi. I militari della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato in stato di libertà P.G., cl.94, già noto alle forze per reati specifici

In particolare, i militari in servizio di pattuglia hanno notato transitare in via Ten. Romano una monovolume di cui erano state diramate le ricerche a seguito del furto avvenuto poco prima, mentre i proprietari si trovavano a cena. Insospettiti dalle circostanze, hanno seguito gli spostamenti dell'auto rubata a distanza.

Al momento opportuno, i Carabinieri hanno raggiunto il veicolo e fermato il conducente mentre stava scendendo dall’abitacolo. Lo stesso, alla vista della pattuglia, ha cercato inutilmente di far perdere le proprie tracce dandosi alla fuga a piedi per le vie limitrofe ma è stato prontamente fermato dai Carabinieri.

In conclusione degli accertamenti del caso, il 26enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.