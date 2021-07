12/07/2021 09:45:00

Paura, la scorsa notte, in via Catito nella zona del centro storico per un incendio divampato in un magazzino abbandonato. A dare l'allarme, gli abitanti della zona. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Pochi dubbi sulla matrice dolosa.

A fuoco, spazzatura e altro materiale custodito nel deposito.

Ora indagini in corso per individuare i responsabili del rogo.