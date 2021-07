Covid nel Trapanese: aumentano i casi. Marsala 85 (+13), Mazara 74 (+1). I dati

12/07/2021 13:18:00

Ancora in aumento i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 236 secondo quanto comunicato dall'ultimo bollettino dell'Asp. Venerdì scorso, giorno dell'ultimo rilevamento, erano 227. Diminuiscono invece i ricoverati in regime ordinario: sono 9, 3 in meno rispetto a venerdì, c'è invece un nuovo ricovero in terapia intensiva, venerdì, invece, non c'era più nessuno, dopo il decesso di un paziente.

Si registrano 17 nuovi guariti, in totale sono 13774 dall'inizio della Pandemia. Le città con più positivi rimangono Marsala e Mazara, rispettivamente con 85 e un aumento rispetto a venerdì di (+13) e 75 (+1).

Qui il dettaglio dei positivi nelle diverse città della provincia, tra parentesi la differenza con l'ultimo bollettino.

Alcamo 4; Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 14; Castellammare del Golfo 5; Castelvetrano 8; Custonaci 3; Erice 9, Favignana 1; Gibellina 0; Marsala 85(+13); Mazara del Vallo 75 (+1); Paceco 0; Pantelleria 0; Partanna 13; Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 0; San Vito Lo Capo 1; Santa Ninfa 6; Trapani 8; Valderice 1; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 236(+9)

Deceduti in totale 344

Guariti in totale 13774(+17)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1

Ricoverati nei reparti ordinari 9 (-3)

Tamponi molecolari 303, Test antigene 141.