Erice, danno ambientale al "Giardino del Balio"

13/07/2021 00:00:00

Un danno ambientale al "Giardino del Balio" di Erice. Lo fa notare con una lettere aperta inviata al Sindaco di Erice,

Al Soprintendente di Trapani, Al Prefetto di Trapani, All’Assessore Beni Culturali della Regione Sicilia, l'architetto Antonino Cardillo.

"Alcuni lampioni della Villa Comunale di Erice 'Giardino del Balio' sono stati sostituiti con prodotti standard di mercato. Questi prodotti risultano a mio avviso, per forma e tipo, incompatibili con la storicità del sito - scrive Cardillo -. In considerazione dell'eccezionale valore storico, culturale e paesaggistico del 'Giardino del Balio’, sarebbe auspicabile un pronto intervento per impedire tale sostituzione, presumibilmente in atto, con ripristino dei lampioni sostituiti".

"Per la manutenzione dell’impianto, sarebbe auspicabile un restauro dei lampioni esistenti, coerenti con la natura 'all'inglese' del giardino - continua Cardillo - adattando eventualmente i porta lampade alle nuove tecnologie ma conservandone rigorosamente colore e finitura, profili di metallo, vetri e, ultimo ma non meno importante, conservando l'attuale temperatura del colore della luce (gialla)".

"Il 'Giardino del Balio' è fortunatamente pervenuto sino a noi con poche alterazioni significative e qualsivoglia modificazione dovesse rendersi realmente necessaria non dovrebbe mai risultare da modalità operative standard — quali appaiono i suddetti lampioni installati da pochi giorni in sito, conclude - ma da un ponderato e rispettoso studio di conservazione del delicato assetto esistente".