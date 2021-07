Marsala, getta al volo un sacco di spazzatura dal finestrino dell'auto. Multa di 400 euro

13/07/2021 12:48:00

Forse si stava allenando per partecipare alla prossima edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma purtroppo per lui, questa mattina ha trovato come giudici, i vigili urbani di Marsala che gli hanno fatto notare che, il lancio dal finestrino dell'auto del sacchetto della spazzatura che aveva appena fatto nel quartiere Sappusi, non solo non è uno sport, ma è un gesto vile e inqualificabile che prevede una sanzione esemplare che gli è stata comminata immediatamente.

Adesso, P. R., sulla cinquantina, dovrà sborsare 400 euro e forse la prossima volta ci penserà su prima di farlo nuovamente.

Sempre nell'ambito dei controlli sul fronte della lotta all'abbandono dei rifiuti e della corretta raccolta differenziata a Marsala, (qui un nostro articolo), proseguono le attività da parte degli uomini del comando della polizia municipale, che tra sabato e questa mattina hanno elevato altre sei sanzioni, alcune di 300, altre di 400 euro.

Di queste, cinque sono state fatte nel centro storico della città, a carico di alcuni cittadini che hanno violato le norme della raccolta differenziata, esponendo in maniera promiscua rifiuti di diversa tipologia.