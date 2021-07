Pantelleria, chiede soldi e minaccia il datore di lavoro. Arrestato per estorsione 

13/07/2021 11:54:00

Diceva di aver bisogno di soldi per risolvere alcuni problemi economici, li ha chiesti al proprio datore di lavoro e ad altre persone, continuando però a chiedere sempre più denaro, e quando chi lo aiutava ha detto di no, ha cominciato con le minacce che hanno impaurito le vittime.

I carabinieri di Pantelleria hanno arrestato per estorsione continuata uno straniero di 44 anni, D. V. residente da anni sull'Isola.

L’uomo dal 2012 e per circa 6 mesi ha costretto il suo datore di lavoro e altre persone a pagare indebitamente delle somme di denaro che diceva gli servissero per la risoluzione di alcuni problemi. In un primo momento ha trovato la collaborazione delle vittime che gli credevano e lo aiutavano con piccole somme di danaro, ma più passava il tempo più la richiesta aumentava e, al primo rifiuto sono scattate le pesanti minacce che hanno parecchio intimorito le vittime che hanno continuato, per paura, a sottostare alle numerose richieste estorsive.

Fortunatamente la situazione, diventata estremamente pericolosa, è stata seguita dai Carabinieri dell’isola che hanno arrestato il 44enne che è stati rinchiuso presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani dove sconterà la pena di anni 5 e 6 mesi.