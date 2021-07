Lo sportello per i pescatori oggi fa tappa a San Vito Lo Capo

13/07/2021 07:12:00

Appuntamento oggi, martedì 13 luglio, a San Vito lo Capo negli spazi del Cine Teatro Comunale con l’ultima tappa dei Road show organizzati dal Flag Trapanese.

Come previsto dal format dell’iniziativa, dalle ore 10.00, sarà attivato uno sportello informativo con personale del Flag Trapanese e dell’Accademia Eraclitea che affiancherá i pescatori per far perfezionare la loro domanda di iscrizione agli incontri informativi online sui temi della pesca e della blue economy che si svolgeranno a partire da fine luglio. Sarà l’occasione per ascoltare le esigenze della marineria di San Vito lo Capo, offrendo soluzioni concrete ai bisogni dei pescatori che in questo momento stanno affrontando problemi di ogni sorta.

Durante la conferenza di presentazione moderata dalla giornalista Ninni Cannizzo interverranno: Andreana Patti, presidente del Flag Trapanese, Antonino Ciulla, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di San Vito lo Capo, Alessandro Incognito, amministratore unico dell’Accademia Eraclitea, Giacomo Pappalardo, presidente Cooperativa “San Vito Pesca”.

La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook del Flag Trapanese e su quella dell’Accademia Eraclitea.

Il road show avverrà in presenza, nel rispetto delle norme emanate per contrastare la diffusione del COVID-19.