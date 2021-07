Pallavolo, il 16 luglio il raduno della storica PGS Marsala

13/07/2021 12:52:00

Il 16 luglio, il raduno della PGS Marsala. Saranno presenti i giocatori, dirigenti ed i tecnici che hanno fatto la storia della pallavolo marsalese.

Una grande serata per riunire molti di quelli che hanno fatto la fortuna della storica PGS MARSALA, la società che negli anni 70/80 ha visto nascere quasi tutti i pallavolisti marsalesi. Si giocava sulle mattonelle dei salesiani, al caldo o al freddo non c'erano alternative in quei tempi.

Negli anni si sono succeduti sulla panchina diversi tecnici, Peppe Chirco, l'Avv. Diego Maggio che per alcuni anni è stato anche un giocatore, Tonino Bua, Giacomo Accardi, come tantissimi sono stati i dirigenti a partire da Don Falzone che per tantissimi anni ne è stato presidente che poi ha passato il testimone a Michele Fici collaborato dai validissimi Enzo Maggio, Pino Milazzo, Ignazio Piccione, Alberto Pace, Filippo Falco, Andrea Migliore.

Tantissimi i giocatori che sono passati dalla PGS, Antonio Plano, i compianti Peppino Clemente , Nicola Grillo e Felice Falco, scomparsi per incidenti prematuramente. I fratelli Pace, Uccio e Rosario, Pietro Parrinello, Enzo Accardi, il nostro attuale Sindaco Massimo Grillo, nonchè l'attuale Assessore Arturo Galfano, Renzo Malato, per non parlare del mitico "Baffo" Leo Mannone, con la sua battuta alla baffo (alla coreana) che metteva in grande difficoltà i giocatori avversari e ancora i più alti di statura Salvino Lo Forti, Nino Pipitone, Andrea Lipari....

Moltissimi sono passati dalla PGS che poi hanno fatto la fortuna anche della Polisportiva. Come non ricordare i derby, si cominciava a parlarne un mese prima tra atleti e tifosi, tantissimi ad assiepare il campo dei Salesiani la domenica mattina, dopo la obbligatoria messa. Veramente impressionante la presenza dei tifosi in quelle occasioni. Il 16, molti di questi si rivedranno e certamente sarà occasione per ricordare ancora una volta e dopo tantissimi anni le gesta della mitica PGS MARSALA.