Trapani, cade in una buca e si frattura una mano

14/07/2021 08:00:00

Troppe buche per le strade di Trapani. In pericolo l'incolumità dei pedoni.

Ieri a farne le spese è stata una donna di 42 anni, Maria Cristina M., costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. E' inciampata in una buca, riportando la lussazione della mano sinistra. L'incidente si è verificato in via Domenico Aula.

La donna stava passeggiando quando, inavvertitamente, ha messo un piede nella buca, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Scattato l'allarme è stata accompagnata, dolorante, nell'area di emergenza del nosocomio trapanese. Dopo aver ricevuto le cure del caso è stata dimessa. La donna è intenzionata a chiedere il risarcimento dei danni al Comune.