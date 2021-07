Vasto incendio nella zona industriale di Marsala. Oggi allerta rossa in tutta la provincia

14/07/2021 08:29:00

Nuova giornata di incendi ieri a Marsala. Le fiamme, questa volta, hanno interessato la zona industriale di contrada San Silvestro, dove, il forte vento di scirocco ha esteso i roghi nei terreni attono ai capannoni delle aziende e fino ad arrivare al ciglio della strada.

Diversi gli automobilisti che si sono fermati, visto il pericolo, e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'enorme nube di fumo, come potete vedere dalla foto di TP24, si è estesa un po' in tutto il territorio cittadino.

Ma ieri è stata una giornata rovente con tanti altri incendi sparsi in tutta la provincia di Trapani, cosa che accade ormai da giorni con l'arrivo delle alte temperature estive (qui l'incendio di lunedì nei pressi dell'ospedale "Paolo Borsellino".

E per oggi continua l’allerta rossa lanciata dalla Protezione civile per rischio incendi in tutto il territorio Trapanese.

Il "bollino rosso" di livello 3 (alto rischio), indica la possibilità di un’ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi). La Protezione civile raccomanda di adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio.