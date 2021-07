Arte, teatro e musica, ecco il programma degli eventi estivi a Castellammare

14/07/2021 04:15:00

Il festival internazionale della danza, mostre di pittura, teatro, la Palermo Classica String Orchestra, i concerti di Fiorella Mannoia, Levante e Mario Biondi. Quindi il “Castellammare jazz meeting & festival” ed il Djoon experience, festival ufficiale del Djoon Club di Parigi. Spazio anche per il cabaret ed il tradizionale omaggio alla patrona, Maria Santissima del Soccorso, con la proiezione del film documentario sulla Madonna e un omaggio a Franco Battiato.

Eventi culturali ma anche spettacoli ed intrattenimento nella programmazione in avvio con il cartellone dell'estate castellammarese predisposto dall’assessorato al Turismo e Spettacoli retto da Maria Tesè, nell’amministrazione guidata dal sindaco Nicolò Rizzo.

«Invitiamo tutti a rispettare le regole perché la ripartenza deve essere in piena sicurezza. Lavorandoci già in inverno in auspicio di possibili riaperture, abbiamo condiviso in giunta un programma di qualità che punta su precisi eventi culturali. L'avvio con l'estate per prolungare la stagione fino a dicembre -dicono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore Maria Tesè-: il riferimento è al festival internazionale della danza, al teatro ed ai concerti di musica classica ma anche al festival jazz e Djoon experience festival che non è solo musica, ma un insieme di esperienze con il patrocinio della Regione Siciliana, Federturismo, Confindustria, Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica e Politecnico di Torino. Accoglieremo grandi nomi del panorama musicale cioè Fiorella Mannoia, Levante e Mario Biondi. L'intrattenimento non manca con spettacoli di cabaret e i tradizionali festeggiamenti per la patrona Maria Santissima del Soccorso. Gli eventi sono previsti fino a dicembre e stiamo predisponendo un apposito sito web dove poterli consultare velocemente e facilmente poiché saranno aggiornati in tempo reale».

«Le manifestazioni sono previste tra l’arena delle rose e piazzale stenditoio che consentono maggiore presenza di pubblico garantendo il distanziamento ma anche in piazza Petrolo è in corso una mostra mercato che sarà visitabile fino a settembre mentre, dal 10 al 17 luglio, nella sala del cinquecentenario di Corso Mattarella, la mostra personale di Andrea Cerqua ad ingresso libero. Il 17 luglio al castello di Baida, alle ore 18,30 - concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore Maria Tesè- presentazione del plastico del castello di Baida a cura dell’associazione Kernos».

IL PROGRAMMA

LA DANZA

All'arena delle rose è già iniziato il “Festival internazionale della danza – Città di Castellammare del Golfo” che prevede 13 spettacoli con 8 compagnie, a cura dell’Asd Wiskyagogo

(Ingresso 2 euro da devolvere in beneficenza).

Dopo Orme del CircOpificio, i prossimi spettacoli sono:

9 luglio- Carmen in Flamenco - Coral Art Flamenco

10 luglio- Nzemmula - Calandra e Calandra e la Compagnia Sicilia Bedda

28 luglio- Serata Romantica - Balletto Del Sud

29 luglio- La Luna dei Borboni - Balletto Del Sud

In piazzale stenditoio, il 12 Agosto, galà di danza a cura della “Elliot Ballet Acadmy” (ingresso a pagamento).

(Ingresso spettacoli ore 21,30)

IL TEATRO

All'arena delle rose:

Il 17 luglio, “Parenti costretti” a cura del teatro Sant’Eugenio (ingresso a pagamento).

Il 20 luglio “Gli innamorati e il gioco dell'amore e del caso” produzione del teatro Sant’Eugenio (ingresso a pagamento).

Il 13 agosto “l’ultima occasione”. Produzione Triquetra (ingresso libero)

I CONCERTI

In piazzale Stenditoio:

31 luglio, ore 19,30: LEVANTE -DALL’ALBA AL TRAMONTO LIVE

10 agosto, ore 21,30: FIORELLA MANNOIA -PADRONI DI NIENTE TOUR -

23 agosto, ore 21: MARIO BIONDI -LIVE 2021

PRODUZIONE PUNTO E A CAPO srl.

BIGLIETTI DISPONIBILI su www.puntoeacapo.uno e circuiti abituali.

All'arena delle Rose:

16 agosto, ore 21,30: PIAZZOLLA 100 ANOS. Violina Petrychenko (Piano) Alexey Semenenko (Violino) Tetiana Muchychka (Bandoneon) e Palermo Classica String Orchestra.

Produzione Palermo classica (ingresso Libero)

I FESTIVAL IN PIAZZALE STENDITOIO

Dal 2 al 4 agosto, dalle ore 19 alle ore 2:

Castellammare jazz meeting & festival 2021 (II edizione). 12 concerti ed un laboratorio orchestrale.

50 musicisti, artisti, docenti e studenti. Gegè Telesforo, Danilo e Stjepko Gut, Riccardo Randisi, Giovanni Mazzarino, Daniela Spalletta, Riccardo Lo Bue, Manuela Ciunna, Carla Restivo. Il Festival coniuga al suo interno performance artistiche di alto livello ed attività didattiche (masterclass e workshop) che coinvolgono diversi studenti delle più importanti scuole di jazz.

Produzione: open jazz club (ingresso libero).

Dal 6 all'8 agosto, dalle ore 19 alle ore 02:

Djoon experience festival: è il festival ufficiale del Djoon Club di Parigi. Non solo musica, ma un insieme di esperienze: party in barca; la radio mobile per le strade della città con un palinsesto di djset, mini live, attività performative, reading, lecture in diversi momenti della giornata; chilling al tramonto con il sound dei migliori artisti; beach party. Sunrise experience, food & Wine, benessere, installazioni e mostre.

GLI ARTISTI: Afshin. Demuja. Ivan Diaz. Borrowed Identity. El Niño. Jhon Agesilas. Alex De Ponti. Djeff Afrozila. Jamie 3:26. Byron The Aquarius. Nu Guinea. Josey Rebelle. Boddhi Satva Osunlade. Jenifa Mayanja. Chaos In The CBD. Greg Gauthier. JUS-ED. Da-vide Fiorese Into The Deep. Kuniyuki.

Il Festival è patrocinato da: Regione Siciliana. Federturismo Confindustria. Stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica. Politecnico di Torino. Sponsor: Colomba Bianca. Nastro Azzurro. Lombardo Bici. Liberty Lines. ICE.

Produzione: making partners (Ingresso a pagamento. Biglietteria online circuiti abilitati)

IL CABARET

Il 17 agosto all'arena delle rose, alle ore 21.30 ci saranno I SANSONI (ingresso a pagamento BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKET ONE)

Il 18 agosto, in piazzale Stenditoio, alle ore 21.30, appuntamento con SICILIA CABARET (ingresso a pagamento BIGLIETTERIA ON LINE CIRCUITI ABILITATI)

LA FESTA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO

Dal 19 al 21 AGOSTO gli appuntamenti religiosi, luminarie e giochi pirotecnici. Il 20 agosto, in piazzale Stenditoio, dalle ore 21, Waiting for Madonna: proiezione del film sulla patrona di Castellammare del Golfo di Salvatore Bongiorno.

Quindi FISIOGNOMICA la band. Omaggio a FRANCO BATTIATO (ingresso libero).