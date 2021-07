Trapani. Scontro tra due auto in via Fardella: un ferito

14/07/2021 17:26:00

Incidente stradale, oggi alle 17,10, nella centralissima via Fardella, a Trapani.

Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrare all'incrocio con la via Scudaniglio. Coinvolte una Matiz Chevrolet e una Lancia Y. Un ferito. Il conducente della Lancia che dopo lo scontro ha fatto un testa-coda. L'impatto è stato violento a tal punto che si è attivato l'airbag.

Le condizioni del giovane che era alla guida della Lancia, tuttavia non destano preoccupazione. In via Fardella è intervenuta una pattuglia della Squadra volante e una ambulanza del 118. Traffico a rilento per consentire che venissero eseguiti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente