Ad Erice costituito il Comitato Piano Guastella-Martogna

15/07/2021 04:00:00

Il Comitato Piano Guastella-Martogna si è costituito all’inizio di questo anno per unire, negli intenti e nella rappresentatività, le esigenze di tutti i cittadini di queste due belle ed importanti zone del territorio ericino sino ad ora poco considerate. Il Comitato ha lo scopo di promuovere ogni attività diretta al miglioramento e alla tutela del territorio delle Contrade di Piano Guastella e Martogna del Comune di Erice, nonché più in generale delle condizioni dei residenti, domiciliati, e dei dimoranti nelle C.de anzidette.

Il giorno 11 luglio 2021 si è riunita una buona rappresentanza degli iscritti al comitato, del Consiglio direttivo del comitato nelle persone di: Matteo Bulgarella (presidente), Vincenzo Barone (segretario), Daniel Zampiero (tesoriere), Umberto D’Angelo, Francesco Mangiaracina, Daniela Arienzo, Anna Ruggirello, Maria Rita De Giorgio, Antonella Nastasi,

A tale riunione è stato invitato il sindaco Daniela Toscano , l’assessore Enzo di Marco, l’assessore Paolo Genco, per un confronto sulle reali prospettive di intervento nel territorio di questa comunità in relazione a servizi essenziali quali viabilità ed acqua che, ad oggi, continuano ad essere completamente non fruibili.

Due i temi affrontati quindi: strada Vecchia Martogna e acqua-rete idrica. Strada Vecchia Martogna, per una normale viabilità ed accesso alle abitazioni ma anche, e non di meno, come fondamentale via di fuga in caso dei temuti e deprecati incendi e il tema di una possibile fornitura di acqua con rete idrica.

Il sindaco ha esposto le reali capacità di intervento del Comune, in forza dei fondi europei del PNRR in arrivo, indicando una solida prospettiva di approvazione economica per la realizzazione del progetto di questa importante strada, da molto tempo totalmente impraticabile. La complessa tematica dell’acqua è stata spiegata per grandi linee dal sindaco evidenziando la disastrosa situazione reale delle infrastrutture del territorio che probabilmente beneficeranno anch’esse di investimenti, ma con tempi comunque lunghi e impegno economico non definito.

Sono state esposte inoltre le problematiche relative alla manutenzione ordinaria del verde, delle scerbature in funzione della viabilità e antincendio, all’abbandono dei rifiuti e della relativa necessaria sorveglianza delle aree a rischio utile anche come deterrente per i criminali che procurano incendi. In conclusione il Comitato apprezza l’impegno del sindaco Daniela Toscano e del Comune di Erice e confida di poter interagire costruttivamente per migliorare sempre di più la vivibilità e il decoro di questa zona bellissima inserita in un territorio ricco di impareggiabile storia e natura.