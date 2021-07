Covid, in provincia di Trapani oggi 38 nuovi casi. In una settimana +44% di contagi

Spinto dalla variante delta, il vaccino sale in Italia e in Sicilia. I dati della provincia di Trapani, aggiornati al 15 Luglio, non sono buoni. L'incidenza (ovvero i nuovi contagi negli ultimi sette giorni ogni 100mila abitanti) è di...