Trapani. La studentessa precipitata a scuola, ecco cosa è successo

16/07/2021 15:32:00

Tragedia sfiorata, nel primo pomeriggio di oggi, all'Istituto Nautico di Trapani, nella zona del porto. Una giovane di 18 anni, Martina C., residente al centro storico, è precipitata dal tetto del plesso di viale Regina Elena, per cause che sono ancor in corso di accertamento.

Un volo di circa 5 metri. La ragazza stava frequentando un corso pomeridiano. Scattato l'allarme è stata accompagnata, in ambulanza, al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, dove è stata ricoverata.

Ha riportato alcune fratture, ma in un primo momento si era temuto per la sua vita. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza ha raggiunto il tetto della scuola forse per fare delle foto con il telefonino. L'Istituto si affaccia sul porto. Dall'alto il panorama è mozzafiato.

La studentessa , però, è precipitata di sotto, finendo su un balcone sottostante, a causa del cedimento di un parapetto.Un tonfo ha attirato l'attenzione dei suoi compagni e dei docenti che hanno subito dato l'allarme. Oltre all'ambulanza del 118, sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e i loro colleghi della Polizia scientifica per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.