Marsala: ci risiamo, nuovo danno alla rete idrica e stop all'erogazione dell'acqua

16/07/2021 15:33:00

Incredibile, ma vero. E' successo di nuovo, c'è stata una nuova ulteriore rottura alla rete idrica, tra l'altro, a pochi metri di distanza dalla precedente (avvenuta Martedì scorso) e il Servizio Idrico del Comune di Marsala è nuovamente costretto ad interrompere l'erogazione idrica.

Anche in questo caso, la responsabilità ricade sulla stessa impresa incaricata da società elettrica di eseguire i lavori di scavo in contrada San Silvestro (in prossimità dell'incrocio semaforico di contrada Ponte Fiumarella).

I lavori di riparazione sono in corso al fine di ripristinare quanto prima l'erogazione dell'acqua, riducendo così al minimo i disagi alla cittadinanza. Attivo il servizio autobotti, da richiedersi ai numeri 0923993550 e 3339349932.